Galatasaray Ülker ile anlaştı, 3 sezon için 18 milyon lira alacak

Galatasaray Spor Kulübü, Ülker ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Galatasaray 3 sezon için 18 milyon 400 bin lira alacak.

G.Saray, Yıldız Holging (Ülker) ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları dün gece saat 23:45'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP’a gönderilen bildirime göre 3 sezonluk anlaşma için G.Saray’a toplamda 18.400.000 TL ödenecek.

G.Saray’dan KAP’a gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında 2013-2014 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 (son sezon opsiyonlu) futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, Yıldız Holding A.Ş. Şirketimize, 2013-2014 futbol sezonu için 5.800.000 TL, 2014-2015 futbol sezonu için 6.300.000 TL ve eğer 2015-2016 futbol sezonu için de anlaşma sağlanırsa 6.300.000 TL ödeyecektir.”