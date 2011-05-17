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Spor

GALATASARAY UEFA KUPASI'NI ANDI İSTANBUL (A.A)

17 Mayıs 2011 14:31

-GALATASARAY UEFA KUPASI'NI ANDI İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası'nın kazanılmasının 11. yıldönümü nedeniyle ''Tarih yazanlara teşekkürler'' başlığıyla mesaj yayımladı.  Galatasaray'ın internet sitesinden yayımlanan mesajda, ''17 Mayıs'ın 11. yıldönümü vesilesiyle, şanlı tarihimize unutulmaz bir damga vuran 2000 UEFA Kupası şampiyonluğumuzu andığımız bugün, bize bu başarıyı getiren dönemde görev yapan futbolcularımıza, teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve teknik ekibine, kulübümüzün başkanı Faruk Süren ve yönetim kurulu üyelerine, bu şampiyonlukta emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz'' ifadesine yer verildi. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçında Milan'ı son dakikalarda gelen gollerle 3-2 yenerek UEFA Kupası'nda oynama şansını elde etmişti. UEFA Kupası'nda sırayla Bologna, Borissia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'ı eleyen Galatasaray, finalde de İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaştı. Danimarka Kopenhag Parken Stadı'nda oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona eren maçın ardından penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Kupasını kazanan ilk ve tek Türk takımı olmuştu.

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