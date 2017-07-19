Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kader maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, kaderini belirleyecek olan rövanş maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İsveç temsilcisi rakibi ile bugün 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.

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D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. İlk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Younes Belhanda'nın bu karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'ın işi zor

Galatasaray, deplasmanda gol atamayarak işini zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gol yemeden 2 gol atarak galip gelmesi halinde maç uzatmaya gidecek, 3 gollü galibiyette de direkt olarak turu geçecek.

İlk maçta 2-0 yenilen Aslan, 1 gol yemesi halinde en az 4 gol atmak zorunda. 3-1'lik bir Galatasaray galibiyetinde dahi İsveç temsilcisi deplasman kuralı nedeniyle turu geçecek.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mariano, UEFA listesine kayıtlı olmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.