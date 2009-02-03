Galatasaray tur peşinde

Maçtan notlar: Sivasspor-Galatasaray

Fortis Tükiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor ile Galatasaray, 1-1'in rövanşında4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor.Galatasaray Arda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Dk 8Sivaaspor Kamanan ile beraberliği yakaladı Dk. 30İlkyarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdiSivasspor ile Galatasaray arasında oynanan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç, ilk karşılaşma da 1-1 sona erdiği için uzatma dakikalarına gitti. Kupada yarı finalist olacak takım, uzatma dakikaları sonucunda belirlenecek.SİVASSPOR: 1 - GALATASARAY: 14 EylülBünyamin Gezer, Muhittin Gürses, Asım Yusuf ÖzPetkoviç, Diallo, Sedat, Abdurrahman, Murat Sözgelmez, Sylla, İbrahim, Sezer, Musa, Mehmet Yıldız, KamananAykut, Emre Güngör, Emre Aşık, Meira, Hakan Balta, Mehmet Güven, Mehmet Topal, Barış, Arda, Ümit Karan, NondaDk. 8 Arda (Galatasaray), Dk. 30 Kamanan (Sivasspor)Dk. 33 Hakan Balta (Galatasaray), Dk. 33 Sylla (Sivasspor)MAÇTAN DAKİKALAR2. dakikada Kamanan'ın sol köşeden yaptığı ortada, ceza alanı içerisindeki Musa topu göğüsle önüne indirdikten sonra meşin yuvarlağı İbrahim'e gönderdi. İbrahim'in ceza alanı yayı üzerinden sert vuruşunda, top savunmadan döndü.8. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Ceza alanı dışından aldığı topla süratle ceza alanına giren Arda, Sedat ve Diallo'yu çalımlayarak kaleci Petkoviç ile karşı karşıya kaldı. Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-114. dakikada Sezer'in savunmanın arkasına gönderdiği topu göğüsle önüne indiren Mehmet Yıldız, kaleci Aykut ile bir anda karşı karşıya kaldı. Mehmet, iyi bir vuruş yapamadan kaleci Aykut topu kontrol etti.16. dakikada Abdurrahman'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanının arka direk bölümünde duran Mehmet'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü.30. dakikada Sivasspor, yeni transferi Kamanan'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Mehmet Topal'ın hatası sonucu topu ceza alanı dışında önünde bulan Kamanan, yaklaşık 35 metreden çok sert bir vuruşla topu kaleci Aykut'un uzanamayacağı köşeden filelere gönderdi: 1-136. dakikada Mehmet Güven'in ceza alanı dışından yaptığı sert şutunda, kaleci Petkoviç topu son anda kontrol etti.40. dakikada Musa'nın ara pasında hızla ceza alanına giren Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, kaleci Aykut topu bloke etti.44. dakikada Abdurrahman'ın pasıyla ceza alanına giren Musa, çapraz pozisyonda kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldı. Musa'nın çizgi üzerinden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.45. dakikada Mehmet'in ara pasında kaleci Aykut ile karşı karşıya kalan Kamanan, Aykut'u da çalımladıktan sonra boş durumdaki kaleye doğru bir vuruş yaptı. Top, yan direkten auta çıktı.Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.