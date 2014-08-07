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Spor

Galatasaray tribünlerinde Arda Turan gerginliği

Arda Turan'lı Atletico Madrid'i misafir eden Galatasaray tribünleri ikiye bölündü

07 Ağustos 2014 10:32

Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala Galatasaray tribünlerinde Arda Turan kavgası çıktı.

Bir grup sarı-kırmızılı futbolseverin, Atletico'ya giden Arda için "Cimbom'u satanı biz de satarız" şeklinde tezahürat yapması ortamı gerginleştirdi. Bir başka grubun Arda aleyhine tezahürat yapanlara saldırması üzerine emniyet güçleri olaylara müdahale etti. Arda'nın annesi, babası ve kardeşi de İzmir Atatürk Stadı'nda maçı izledi.

Atletico Madrid karşılaşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, CHP , Ak Parti ve MHP milletvekilleri izledi. Galatasaraylı taraftarlar, takımı İzmir'de yalnız bırakmayan Başkan Ünal Aysal'a sık sık tezahüratlarda bulundu.

 

Muslera'dan Arda'ya tekme

 

Maçın 55. dakikasında sol kanattan bindiren Arda Turan, Semih Kaya'dan söktüğü topu Galatasaray ceza sahasına ortaladı. Pozisyonun devamında Arda'nın kafa vuruşu ağlara giderken, yardımcısının uyarısını dikkate alan hakem Levent Balcı, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. Bu arada Galatasaray kalecisi Muslera'nın, ceza sahasını terkeden eski takım arkadaşı Arda'nın poposuna şaka yollu tekme atması gözden kaçmadı.

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