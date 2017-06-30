Galatasaray, transfere 'servet' harcadı

Transfer sezonunu Bruma ve Lukas Podolski'yi satarak açan, ardından 3 yeni oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transfere adeta 'servet' harcadı.

Bruma'nın Bundesliga ekibi Leipzig'e satışından 12.5 milyon Euro ve Podolski'nin Japon Ligi ekibi Vissel Kobe'ye satışından 2.6 milyon Euro olmak üzere toplam 15.1 milyon Euro net kazanç sağlayan sarı-kırmızılılar; Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon transferlerine bonservis bedeli ve imza parası olarak 20 milyon Euro harcadı.

Senegal asıllı Fransız forvet Gomis'in transferi için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro imza parası; Belhanda'nın Dinamo Kiev'den transferi için 8 milyon Euro bonservis bedeli ve Maicon'un Sao Paulo'dan transferi için 7 milyon Euro ödeyen Galatasaray, toplamda 20 milyon Euro'luk net bir harcama yaptı.

Bonuslara 3 milyon Euro

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinin sözleşmelerine geldikleri kulüplerin eklettiği maddelere göre, 3 milyon Euro daha ödenmesi ihtimali söz konusu. Gomis için herhangi bir ek ödeme şartı bulunmazken; Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı başarı, attıkları gol sayısı, kulübün ligdeki durumu gibi etkenlere bağlı olarak Belhanda için kulübüne 2 milyon Euro, Maicon için de 1 milyon Euro ödenmesi ihtimali var.

3 transfer yıllık 8.9 milyon Euro kazanacak

Galatasaray'ın 3 yeni transferi, bonuslar hesaba katılmaksızın garanti para olarak 8.9 milyon Euro kazanacak. Gomis ve Belhanda yıllık net ücret olarak 3.35 milyon Euro kazanacakken, Maicon da 2.2 milyon Euro kazanacak.

Alınan her puan kulübün kasasından götürecek

Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerine, garanti para gibi düşünülebilecek bir "bonus" ödemede bulunacak. Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yer alan resmi bilgilere göre Younes Belhanda ve Gomis, UEFA turnuvaları ve Süper Lig'de alınacak puan başına 5 bin Euro, Maicon da 4 bin Euro alacak. Ayrıca Gomis'in sözleşmesinde Süper Lig şampiyon olunması halinde 200 bin Dolar net bir ödeme maddesi de bulunuyor.

Şampiyonluğun bedeli; yaklaşık

olarak ekstra 1 milyon Euro

Oyunculara taahhüt edilen bu rakamlar; geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın aldığı 77 puan baz alınır ve oyuncuların puan alınan maçların tümünde oynadığı düşünülürse; Galatasaray'ın kasasından 1 milyon 78 bin Euro çıkması gerekecek.