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Spor

Galatasaray transferde durmuyor; Rodallega'da anlaşma tamam

Galatasaray yönetimi, Akhisar Belediyespor'un golcüsü Hugo Rodallega transferini de bitirmeye çok yaklaştı

22 Haziran 2016 19:27

Bursaspor'dan Serdar Aziz ile bugün 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray yönetimi, Akhisar Belediyespor'un golcüsü Hugo Rodallega ile de anlaştı.

Galatasaray yönetimi, Akhisar Belediyespor ile müthiş bir sezon geçiren Hugo Rodallega transferini de bitirmeye çok yaklaştı.

Sarı kırmızılı ekip golcü futbolcu ile yıllık 1.5 milyon euro ücret karşılığında anlaştı. Rodallega da Galatasaray'a 'evet' derken geriye iki kulübün anlaşması kaldı.

Galatasaray yönetimi bu transfer için Akhisar Belediyespor'a Tarık Çamdal ve Ryan Donk'u takas olarak vermek istiyor.

 

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