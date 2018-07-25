Galatasaray, transferde 3 mevki üzerinde duruyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da moraller yerinde.

7-21 Temmuz tarihleri arasknda İsviçre'nin iki farklı bölgesinde kamp yapan ve toplam 3 hazırlık maçı oynayan sarı kırmızılılar, 5 Ağustos'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi tempoyu arttırıyor. Galatasaray 31 Temmuz tarihine kadar 3 karşılaşma daha oynayacak.

Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da kamp boyunca tüm oyuncuların son derece hırslı oldukları gözlemlenirken, forma kapma savaşının takım performansına olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon dar bir kadro ile şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yerli kaleci, stoper ve orta saha arayışları devam ediyor.

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği transferde son derece dikkatli davranmak zorunda olan sarı kırmızılı takımda tüm planlar bu doğrultuda yapıldı. Gündemde bir çok farklı isim telafuz edilse dahi, Galatasaray'da orta saha transferi için öncelik Badou Ndiaye. Stoper için ise 2 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen ve bonervisi Manchester City'de olan Jason Denayer listenin ilk sırasında.

Geçtiğimiz yılı gol kralı tamamlayan ve yeni sezonda da takımın en önemli kozlarından biri olan Bafetimbi Gomis'e destek olabilecek alternatif bir forvet arayışının da devam ettiği iddia ediliyor. 2017-2018 sezonunda Fransız oyuncudan sonra takımın en skorer isimlerinden biri olan Garry Rodrigues yeni sezonda da Terim'in en güvendiği isimlerden biri. Yeni transfer Henry Onyekuru ise antrenmanlarda ki performansı ile göz doldururken, Nijeryalı oyuncunun gol pozisyonuna girme ve olumlu sonuçlandırma özelliğinin bu sezon takıma büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.