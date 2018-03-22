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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırılıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

22 Mart 2018 17:47

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra reaksiyon ve ivmelenme çalışması yapıldı. Ana bölümde 10\'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00\'de ve saat 16.30\'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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