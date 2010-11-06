-GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktik organizasyonlar, dar alanda maç ve pozisyon oyunları yaptıkları bildirildi. Takımda sakatlıkları süren futbolculardan Milan Baros, Hakan Balta ve Aykut Erçetin'in kondisyoner yönetiminde çalıştıkları, Arda Turan ile Serkan Kurtuluş'un ise fizyoterapist eşliğinde kuvvetlendirme çalışmaları yaptıkları belirtildi. Galatasaray takımı, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.