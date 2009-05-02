Galatasaray, Tomas Rosicky'i transfer edecek

Çek Sport Gazetesi, Galatasaray'ın Tomas Rosicky'i transfer edeceğini iddia etti...



'Milan Baros'un formasını giydiği Galatasaray, Rosicky'i istiyor' ifadesinin kullanıldığı haberde 'Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyun kurucu Lincoln'le kavga etti. Bu yüzden Rosicky'i almak istiyorlar. Milan Baros, milli takımdan arkadaşını ikna etmeye çalışıyor' denildi. Ancak bu transferin önünde önemli engeller bulunuyor.



Arsene Wenger zor bırakır



Rosicky, geçirdiği sakatlık yüzünden yaklaşık 15 aydır sahalardan uzak kaldı ve Arsenal'de idmanlara ancak geçen salı günü başlayabildi.

Rosicky'nin gelecek sezondan önce futbol oynamaya başlaması da zor. Ayrıca Arsenal'in teknik patronu Arsene Wenger, 15 aydır futbol oynamadan ücretini alan Rosicky'i ödenen paranın karşılığını almadan bırakmak istemiyor.

İnternetspor

