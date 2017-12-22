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Spor

Galatasaray, Terim'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

22 Aralık 2017 19:05

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde: \"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.\"

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