Galatasaray, Terim'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Fatih Terim ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde: \"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.\"