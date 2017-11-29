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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: "İlk yarı daha fazla pozisyon üretmeliydik"

"Onlar da Galatasaray'ın futbolcusu" Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı

29 Kasım 2017 02:33

\"Onlar da Galatasaray\'ın futbolcusu\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Sivas Belediyespor\'u 5-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hırvat çalıştırıcı, \"Sonuçtan mutluyum ama maçın geneline bakıldığında mutlu olduğum ve olmadığım yerler var. Bir 3\'üncü lig takımına karşı oynuyorsunuz ve siz Galatasaray\'sınız. Daha fazla pozisyon üretmeniz gerekiyor. Özellikle ilk yarı bunu yapamadık. 5-6 pozisyon üretmeliydik. 2\'nci yarı biraz daha iyiydik. Rakip de fiziksel olarak oyundan düşünce, böyle bir sonuç ortaya çıktı\" dedi.
\"ONLAR DA GALATASARAY\'IN FUTBOLCUSU\"
Bu maçta oynayan oyuncular ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Tudor, \"Sonuçta bunlar da Galatasaray\'ın futbolcuları, bizimle birlikte çalışıyorlar her gün. Daha az oynayan isimlerle oynadık. Seçimim bu şekildeydi\" diye konuştu.
Hırvat teknik direktör son olarak gençlerin performansını değerlendirdi:
\"Bugün gençlerin performansından memnundum. Recep\'ten memnundum, sevdiğim bir oyuncu. Barış kötü değildi, Emrah da girdiğinde iyi işler yaptı. Onlardan memnunum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Igor Tudor\'un açıklamaları

Haber Kodu: 171128204

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