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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor: Sahada çok iyi bir takım ruhu vardı

"Sinan genç, kaliteli bir oyuncu; taraftarın reaksiyonu yersiz"

15 Ağustos 2017 01:03

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-1'lik Kayserispor galibiyetinden sonra oyuncularının sahada gösterdikleri takım ruhuna vurgu yaptı.

İyi başlangıcın öneminin altını çizen ve iyi başladıklarını söyleyen Hırvat çalıştırıcı, Sinan Gümüş'ün taraftarlar tarafından ıslıklanmasını "Yersiz bir reaksiyon" sözleriyle yorumladı.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Tudor, şunları kaydetti:

İyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık. Takım ruhu çok önemliydi. Takımımızı kurarken de ilk andan itibaren böyle bir mentaliteyle kurduk. Bugün bakıldığı zaman sahada çok iyi takım ruhu ortaya koyan bir ekip vardı vardı.

Benim hoca olarak üzerime düşen görev işime, futbola odaklanmak. Bugün sahada güzel şeyler gördük. Transfer, benim işim değil ancak transfer dönemi halen açık. Her şey olabilir ancak bu yönetimin işi.

Sinan genç, kaliteli bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncuyu takımda bulundurmak önemlidir. Taraftarın reaksiyonunun yersiz olduğunu düşünüyorum.

Golcüler için gol atmak psikolojik açıdan çok önemlidir. Gomis de bugün goller attı ve rahatladı. Onun performansının geleceği için çok önemliydi gol atması, kendisi çok önemli bir oyuncu.

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