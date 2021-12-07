Mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı için hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.

Mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı için tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.

Bu akşamı evinde geçirecek olan deneyimli teknik adam için son kararın doktorları tarafından gerekli istişareler yapıldıktan sonra verileceği öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı deplasmanda Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Ne olmuştu?

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Fatih Terim'e, son 24 saat içinde Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde çeşitli kontroller ve testler uygulandığı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün doktorlardan özel izin alarak takımın başında antrenmana çıktığı ifade edildi.

68 yaşındaki teknik adamın antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alındığı ve durumunun hassasiyetle takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."