T24 LogoT24 Logo
Politika

Galatasaray taraftarlarını şoke eden karar!

Galatasaray taraftarlarının yıllardır sürdürdüğü gelenek sona erdi. Sarı-kırmızılılar artık maç öncesi...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray taraftarlarının yıllardır sürdürdüğü gelenek sona erdi. Sarı-kırmızılılar artık maç öncesi Nevizade ve Balık Pazarı'nda toplanamayacak. 

Sarı-kırmızılı taraftarlar için yıllardır süregelen bir gelenektir. Takımlarının kendi sahasında oynayacakları maçlardan önce Beyoğlu Nevizade ve Balık Pazarı'nda toplanırlar, maç saati yaklaşınca da hep birlikte marşlar söyleyerek stada doğru yola çıkarlar.

Hatta Nevizade için şarkı bile bestelediler: "Yürüyoruz sessiz ve kederli, Nevizade geceleri, inletiyoruz hep çıkışında, İstiklal Caddesi'ni."

Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan kararla artık bu geleneği sürdüremeyecek.

Emniyet güçleri, sarı-kırmızılı taraftarların toplandığı bir gün Nevizade ve Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Taraftarların, aldıkları alkolün de etkisiyle çevredeki diğer insanları ve yoldan geçenleri rahatsız ettiğini tespit etti. Bunun üzerine mekan sahiplerinin verdiği karar ise taraftarları çok üzdü. Kalabalık gruplar halinde dolaşan formalı taraftarların Nevizade'ye ve Balık Pazarı'na girmesi yasak.


'Evet doğrudur, taraftarlar sokağa giremiyor'

Mekan sahipleri, Galatasaraylı taraftarların alkolün de etkisiyle küfürlü tezahüratlarda bulunduğu, yoldan geçen ve oradaki diğer müşterileri rahatsız ettiğini savunuyor.

Konu ile ilgili hurriyet.com.tr'ye bilgi veren Nevizade'deki bir işletme sahibi şunları söyledi: "Evet doğrudur, böyle bir şey var. Bu, Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bir karar. Üzerinde forma olan taraftarlar mekan sahipleri tarafından mekanlarına kesinlikle alınmıyor. Burada toplandıkları zaman diğer insanları ve yoldan geçenleri çok fazla rahatsız ediyorlar. Alkolün de etkisiyle yanıcı maddeler falan kullanıyorlar. Biz tabii müşterilerimizi kaybetmek istemiyoruz ama Emniyet'in aldığı karar bu şekilde."

Mekan sahipleri Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bir karar' diyor ama Emniyet'in yazısında ise "Taraftarların emniyet güçleri tarafından bu mekanlara sokulmaması söz konusu değildir" yazıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24