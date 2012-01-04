Galatasaray taraftarlarını şoke eden karar!

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'Evet doğrudur, taraftarlar sokağa giremiyor'



Sarı-kırmızılı taraftarlar için yıllardır süregelen bir gelenektir. Takımlarının kendi sahasında oynayacakları maçlardan önce Beyoğlu Nevizade ve Balık Pazarı'nda toplanırlar, maç saati yaklaşınca da hep birlikte marşlar söyleyerek stada doğru yola çıkarlar.Hatta Nevizade için şarkı bile bestelediler: "Yürüyoruz sessiz ve kederli, Nevizade geceleri, inletiyoruz hep çıkışında, İstiklal Caddesi'ni."Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan kararla artık bu geleneği sürdüremeyecek.Emniyet güçleri, sarı-kırmızılı taraftarların toplandığı bir gün Nevizade ve Balık Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Taraftarların, aldıkları alkolün de etkisiyle çevredeki diğer insanları ve yoldan geçenleri rahatsız ettiğini tespit etti. Bunun üzerine mekan sahiplerinin verdiği karar ise taraftarları çok üzdü. Kalabalık gruplar halinde dolaşan formalı taraftarların Nevizade'ye ve Balık Pazarı'na girmesi yasak.Mekan sahipleri, Galatasaraylı taraftarların alkolün de etkisiyle küfürlü tezahüratlarda bulunduğu, yoldan geçen ve oradaki diğer müşterileri rahatsız ettiğini savunuyor.Konu ile ilgili hurriyet.com.tr'ye bilgi veren Nevizade'deki bir işletme sahibi şunları söyledi: "Evet doğrudur, böyle bir şey var. Bu, Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bir karar. Üzerinde forma olan taraftarlar mekan sahipleri tarafından mekanlarına kesinlikle alınmıyor. Burada toplandıkları zaman diğer insanları ve yoldan geçenleri çok fazla rahatsız ediyorlar. Alkolün de etkisiyle yanıcı maddeler falan kullanıyorlar. Biz tabii müşterilerimizi kaybetmek istemiyoruz ama Emniyet'in aldığı karar bu şekilde."Mekan sahipleri Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bir karar' diyor ama Emniyet'in yazısında ise "Taraftarların emniyet güçleri tarafından bu mekanlara sokulmaması söz konusu değildir" yazıyor.