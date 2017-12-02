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Spor

Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi

Yoğun güvenlik önlemleri alındı Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 14'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park'a ulaştı

02 Aralık 2017 19:46

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig 14\'üncü hafta mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Vodafone Park\'a ulaştı.
Taksim Gezi Parkı\'nda buluşan Galatasaraylı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde Vodafone Park\'a geldi. Taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde stada yürüdü. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar stadın birçok noktasında arandı.
Bu arada Galatasaraylı taraftarların yürüyüşü sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Yolun karşısında bulunan iki Beşiktaşlı taraftar formalarını Sarı-kırmızılı taraftarlara gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 2 Beşiktaş taraftarına tezahüratlarla karşılık verdi.
Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 19.30\'da Vodafone Park\'ta karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarlardan detaylar
-Güvenlik önlemleri

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