Galatasaray taraftarları Terim için Florya'da toplandı

Galatasary taraftarları Yıldırım Demirören'in Fatih Terim'e yaptığı milli takım teknik direktörlüğünü teklifinin Terim'in Galatasaray'ı bırakmasına neden olabileceğinden endişeli. Endişelerini dile getirmek isteyen taraftarlar Terim'in sarı-kırmızılı takımda kalması için Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Galatasaray taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in "Milli Takım'ın başına geç" teklifi sunduğu Fatih Terim'in, sarı-kırmızılı takımda kalması için harekete geçti.

Bu isteklerini göstermek için Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan Galatasaraylılar, Terim'e tezahüratlarla destek verirken, TFF'ye tepki gösterdi.

Hakan Şükür: haddim değil

Galatasaray'ın efsane oyuncularından, AKP Milletvekili Hakan Şükür, "Florya'ya gelerek Terim'e teklifi kabul etmesi yönünde baskı uyguluyor" iddialarını yalanladı.

TurkFutbol'a konuşan Şükür, "Florya'ya oğlumu okuldan almak için geldim. Florya'ya Terim'i ikna için geldiğim haberleri maksatlı ve belirli kişiler tarafından çıkartılan haberler. 10 yıldır bu yolu kullanıyorum. Fatih Terim'e bu konuda bir baskı uygulamak haddim değil. Terim'e akıl verecek değilim" dedi.



Florya Metin Oktay Tesisleri önünde sarı-kırmızılı taraftalar ile hatıra fotoğrafı çektiren ve formalarını imzalayan Şükür, Terim'in Milli Takım'a hoca olması konusunda ise "Herkesin hakkında hayırlısı. Ne olacağını bilmiyorum. Bu konuda konuşmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.