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Spor

Galatasaray taraftarları Melo'nun evinde

PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı Felipe Melo'ya destek vermek isteyen taraftarlar, futbolcunun evine gitti

10 Eylül 2014 10:49

Galatasaraylı taraftarlar, PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'ya destek olmak için evinin önünde toplandı. Melo da taraftarların yanına inerek onlarla birlikte meşale yaktı.

Bir Twitter kullanıcısının Aziz Yıldırım hakkındaki sin kaflı küfrünü paylayan Felipe Melo, PFDK'ya sevk edildi.

Önce idmanı izlemek için Florya'ya giden Başkan Ünal Aysal, Melo'ya destek verdiğini gösterdi. Ardından da Galatasaray taraftarları Melo'nun evinin önünde toplandı.

Brezilyalı yıldız da taraftarların yanına giderek onlara teşekkür etti.

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