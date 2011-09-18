-Galatasaray taraftarıyla buluştu İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunun ikinci haftasında taraftarının karşısına çıkan Galatasaray, Samsunspor maçıyla uzun bir aradan sonra seyircisinin önünde lig maçına çıktı. Sezonun ilk maçını İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında oynayan sarı-kırmızılı ekip, kendi taraftarı önünde 132 gün sonra lig maçı yaptı. Geride kalan sezonun son haftasındaki Konyaspor maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan sarı-kırmızılılar, 9 Mayıs'ta yapılan ve 3-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ilk kez ligde taraftarının karşısına çıkma fırsatı buldu. -Baros ilk 11'de- Teknik direktör Fatih Terim, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan alınırken sinirli tavırlar sergileyen Milan Baros'u Samsunspor karşısında da ilk 11'de sahaya sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında oyundan alınmasının ardından sinirli bir tavır ortaya koyan ve direkt soyunma odasının yolunu tutan Baros'a Fatih Terim'den bir ceza gelmedi ve Çek golcü takımdaki yerini korudu. Fatih Terim, sakatlığı düzelen İsveçli golcü Johan Elmander'i ise yedekler arasında soyundurdu. -Terim, yine samsunspor maçıyla çıktı- Fatih Terim, göreve geldiği 2. döneminde olduğu gibi sarı-kırmızılı taraftarın karşısına yine bir Samsunspor maçıyla çıkmış oldu. Tecrübeli teknik adam, 2002-2003 sezonunun ilk haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda Samsunspor'a karşı takımının başında yer alırken, bu maçı 4-1 sarı-kırmızılı ekip kazanmıştı. Terim, 3. döneminde de Türk Telekom Arena'daki ilk lig maçında yine Samsunspor'a karşı sahadaki yerini almış oldu. -Taraftarların ilgisi yüksek oldu- Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kendi evinde çıktığı ilk maç olan Samsunspor mücadelesine taraftarın ilgisi de yüksek oldu. Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran taraftar, Samsunspor'a karşı takımlarını coşkuyla desteklerken, maç öncesi Galatasaray takımını tribünlere çağırarak moral verdi. Tribünde, üzerinde Metin Oktay'ın resminin bulunduğu dev bir pankart açıldı. Öte yandan, yaklaşık bin kişilik taraftar grubu da Samsunspor'u desteklemek için konuk ekip tribününde yerlerini aldı.