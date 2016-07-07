Galatasaray taraftarının protestosuna TOMA'lı önlem!

Galatasaray taraftarı Florya’da büyük bir protesto başlattı. Daha önce sosyal medyada yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar bu kez Florya’ya akın etti.

Sosyal medya üzerinden Galatasaray yönetimine defalarca istifa çağrısında bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar bu kez Florya’da buluştu.

Twitterda #CumaSaat8deFlorya hasthagi açan taraftarlar protestoyu Cuma günü yapmayı planlıyordu ancak yönetime karşı taraftarın sesinin her geçen gün yükselmesi nedeniyle protesto erkene alındı.

Bugün gerçekleştirilecek protesto öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri önüne TOMA geldiği gözlendi. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi alması bekleniyor.