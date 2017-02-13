Galatasaray taraftarından yönetime: Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz!

Kayserispor yenilgisinin ardından Galatasaray taraftarı isyan etti. Yönetimi beyaz mendil sallayarak istifaya davet eden taraftarlar "Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, 2-1 yenilerek 3. sırada kalmıştı.

Galatasaray taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti. İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.

"Yazıklar olsun hepinize​"

Galatasaray yöneticisi Cengiz Özyalçın maçtan sonra açıklama yaparken, taraftarlar “Hollanda Ligi'nin altyapı hocasını takımın başına getirdiniz yazıklar olsun hepinize​. Beden eğitimi hocasını takımın başına getirdiniz” diye tepki gösterdi. Özyalçın’ın arkasından beyaz mendil sallayan taraftarlar, yönetime “İstifa edin” diye seslendi.

Özyalçın ise "Bugün dikkatinizi birşey çekti mi? Galatasaray'ın zaafı yan toplar. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Neden? Fenerbahçe'yi yendiler, Türkiye Kupası'nda da finale kaldılar galiba. Taraftarların tepkisini normal karşılıyorum, ben demokratım. Taraftar, bizim velinimetimiz” açıklamasını yaptı.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarın tepkisi kameraya böyle yansıdı: