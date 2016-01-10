Galatasaray taraftarından Umut Bulut'a küfürlü karşılama

Galatasaray, Karşıyaka maçının hemen ardından kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Geç saat olmasına karşın sarı kırmızılı takımı havalimanında karşılayan taraftarlardan bazıları Umut Bulut ve yönetimi küfür ederek protesto etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Karşıyaka'yı 3-1 yenen Galatasaray, müsabakanın ardından kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.



Özel bir uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı ekibi, geç bir saat olmasına karşın havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Havalimanı önünde toplanan yaklaşık 200 taraftar, Galatasaray takımını tezahüratlarla karşılarken, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için çaba harcadı.



Karşılama sırasında bazı taraftarlar Umut Bulut'u protesto etti. Tepkilerini daha da sertleştiren 2-3 kişi ise sarı kırmızılı futbolcuya hakaret ve küfür yağdırdı.



Belek'te kamp yapacaklar

Galatasaray, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Belek'te sürdürecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karşıyaka maçı için 12 Ocak Salı günü İzmir'e gidip geri dönecek olan sarı-kırmızılı takım, Antalya kampını 15 Ocak Cuma günü tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda 27 oyuncu bulunurken, tedavileri süren Lukas Podolski ile Hamit Altıntop yer almadı.

