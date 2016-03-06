Galatasaray, Medipol Başakşehirspor ile berabere kaldı: 3-3

Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaşırken, 6 gol atılan maçta galip çıkmadı. Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen Galatasaray'da taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın"şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi.

İlk devreyi Edin Visca ve Mehmet Batdal'ın golleriyle önde kapatan Abdullah Avcı'nın ekibine ikinci devrede golleriyle Yasin Öztekin cevap verdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 61.dakikasında kale arkasındaki tribünde bulunan bir grup sarı kırmızılı taraftar stadı terketti. 5 dakika sonra tribünlere geri dönen taraftarlar ''yönetim istifa'' tezahüratlarında bulunmaya başladı. 82'de Visca takımını yeniden öne geçirirken 88'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk İnan skoru belirledi. Arena'da sık sık ıslık ve 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, 85'te Kaptan Selçuk İnan taraftarlar tarafından ıslıklandı. Penaltıdan attığı gol sonrasında da şaşkınlığı ve üzüntüsü devam etti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38 yaparken, Başakşehir 40 puana çıktı.





