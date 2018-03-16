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Spor

Galatasaray taraftarından derbi öncesi coşkulu destek!

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını taraftarının karşısında yaptı Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son i

16 Mart 2018 22:28

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını taraftarının karşısında yaptı

Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi

Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı\'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadyumu\'nda taraftara açık bir gerçekleştirdi.
Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tribünleri dolduran taraftarlardan görüntüler
- Taraftarların meşale yakıp tezahürat yapmaları
- Futbolcuların sahaya çıkışı
- Taraftarları selamlaması
- Fatih Terim\'in taraftarları selamlaması
- Genel detaylar

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

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