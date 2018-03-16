Galatasaray taraftarından derbi öncesi coşkulu destek!

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi son idmanını taraftarının karşısında yaptı
Binlerce taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına moral verdi
Galatasaray, yarın akşam Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı\'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadyumu\'nda taraftara açık bir gerçekleştirdi.
Tribünleri dolduran binlerce Sarı-kırmızılı taraftar, meşale ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi moral verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tribünleri dolduran taraftarlardan görüntüler
- Taraftarların meşale yakıp tezahürat yapmaları
- Futbolcuların sahaya çıkışı
- Taraftarları selamlaması
- Fatih Terim\'in taraftarları selamlaması
- Genel detaylar
Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA
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