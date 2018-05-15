Galatasaray taraftarına müjde!

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek kritik öneme sahip 90 dakikada cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Stadı'nda lider Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe'de karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Yönetimin aldığı karar gereği Galatasaray müsabakası için taraftarlara müjdeyi verdi. Bu sezon en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlara bilet satın alma önceliği verilecek. Galatasaray taraftarına ise bu sezon tüm rakip takımlara uygulandığı gibi güney kale arkası tribünde 550 kişilik kontenjan ayrılacak.