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Spor

Galatasaray taraftarı, takımın otelden çıkışını bekledi

İZMİR,(DHA) Galatasaraylı taraftarlar, sarı kırmızılı takımın Göztepe mücadelesi öncesi İzmir'de konakladığı otelden çıkışını bekledi

19 Mayıs 2018 19:08

İZMİR,(DHA)

Galatasaraylı taraftarlar, sarı kırmızılı takımın Göztepe mücadelesi öncesi İzmir\'de konakladığı otelden çıkışını bekledi.
Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, İzmir\'de bulunan bir otelde maç saatini beklerken, sarı kırmızılı takımın konakladığı otelin önünde toplanan bir grup Galatasaray taraftarı, tezahüratlarda bulunarak takımlarının otelden çıkışını bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Galatasaraylı taraftarlardan detaylar

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