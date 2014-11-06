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Spor

Galatasaray taraftarı stada alev makinesi bile sokmuş

Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Galatasaray maçında, sarı-kırmızılı taraftarların stada soktuğu yabancı maddeler arasında bıçak, muşta ve sopalar bulunuyor

Fotoğraf ultrasmovement.blogspot.com.tr&#39;den alınmıştır

06 Kasım 2014 19:47

Olaylı Borussia Dortmund-Galatasaray maçında sarı kırmızılı fanatiklerin stada soktuğu yabancı maddeler dünyayı şoke etti. Holiganlar, stada alev makinesi bile sokmuş. Borussia Dortmund-Galatasaray maçında yaşanan olayların yankıları sürerken, Dortmund Emniyet Müdürlüğü'nün statta yakaladığı malzemeler dünyayı şoke etti.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Alman medyasının manşetlere taşıdığı malzemeler arasında bıçak, muşta, havai fişek, meşale ve sopaların yanı sıra alev makinesi bile bulunuyor.

Polis sözcüsü, karşılaşma sonrası statta tutularak kimlik tespiti yapılan 700 Galatasaray taraftarının üzerinde yüzlerce yanıcı, kesici ve patlayıcı malzeme bulunduğunu açıkladı.

 

Koltuklar 12 metreden Dortmund taraftarına atılmış

 

Olaya geniş yer veren Alman medyasının en çok üzerinde durduğu konu, Dortmund tribünlerine atılan patlayıcı maddeler ile koltuklar. Yetkililer, bir Galatasaray taraftarının 3.6 kilogram ağırlığındaki bir koltuğu, 12 metre aşağıdaki Dortmund taraftarlarının üzerine attığını bildirdi.

Olayı soruşturan Başsavcı Birgit Cirullies, "Koltuğu atan kişinin, kime isabet edeceğini görmesi mümkün değildi. Ölen olabilirdi" diye konuştu.

 

Alman medyası Dortmund'u suçladı

 

Öte yandan Alman medyası, Borussia Dortmund Kulübü'nü ve emniyet güçlerini yeterli önlemi almamakla suçladı. Kulübün Organizasyon Müdürü Dr. Christian Hockenjos ise kendilerini, "Rutin kontrollerle yasak maddelerin tamamını bulmak mümkün değil" diyerek savundu.

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