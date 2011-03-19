-GALATASARAY TARAFTARI REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru''nu kırdı. Guinness World Records tarafından Türkiye'ye gönderilen hakem heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki derbide resmi ölçüm yaptı. Maçta ilk yarının bitiminin ardından yapılan dahili anonsla 131.76 desibel ile yeni rekor kırıldığı açıklandı. Ayrıca skorbordda ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru Galatasarayımızın'' yazıldı. Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, bundan önce ''Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru''nun 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128.7 desibele ulaşıldığı kaydedilmişti.