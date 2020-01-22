Galatasaray taraftarı Arda'yı istemiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Arda Turan'a ikinci şans verilmesinden yanayım" sözlerinin ardından alevlenen tartışmada bugün ilginç bir gelişme yaşandı.

Daha önce sarı-kırmızılı kulübün taraftar grubu ultrAslan'ın "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." açıklamasına karşın, Twitter'da taraftarlar #ardaturanıistemiyoruz' hashtag'i ile transfere karşı olduklarını belirttiler.

Son olarak menajeri Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut da Arda'yı iki takımın daha istediğini fakat ilk tercihlerinin Galatasaray olduğunu belirtmişti.

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