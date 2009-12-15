Galatasaray, Sturm Graz maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu'nda 6. ve son maçında Avusturya'nın SK Sturm Graz takımıyla yarın yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Maçın yapılacağı UPC Arena Stadı'nda, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde 1 saat süren antrenmanın, yalnızca 15 dakikası basına açık tutuldu.

Futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından, SK Sturm Graz maçının taktiğini denedikleri öğrenildi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Adnan Polat, başkan yardımcısı Haldun Üstünel ve yöneticiler de izlediler.

Gazetecilerle sohbet eden başkan Polat, maç trafiğinin bitiminin ardından boğazında yaşadığı sorunla ilgili ameliyat olacağını söyledi.

-ÜSTÜNEL: ''3 DAKİKA SÜRER''-

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Haldun Üstünel, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kewell'ın sözleşmesinin yenilenmesinin 3 dakikada bitebileceğini söyledi.

Kewell'ın kişilik olarak mükemmel bir insan olduğunu vurgulayan Üstünel, ''Kendisi çok iyi biri. Yeniden sözleşme imzalamamız 3 dakika sürer'' dedi.



GÖKHAN ZAN AMELİYAT OLDU

Galatasaray'ın milli futbolcusu Gökhan Zan, Hollanda'da ameliyat oldu. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Gökhan Zan'ın, bugün öğle saatlerinde Hollanda'da sağ omuzundan başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi. Açıklamada, ''Futbolcumuza geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sahalara dönmesini diliyoruz'' denildi.