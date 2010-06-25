Galatasaray stoperini buldu

T24- Teknik direktör Frank Rijkaard'ın isteği üzerine, Lucas Neil'in yanına tecrübeli bir stoper transfer etme düşüncesinde olan Galatasaray yönetimi, bu mevkiye Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı maçlar çıkaran Joris Mathijsen'i transfer etmek üzere.





Frank Rİjkaard'ın önerisi doğrultusunda yapılan çalışmalarda ilk olarak Barcelona'nın Meksikalı yıldızı Marquez'in transferi için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, bu oyuncunun bir savunma oyuncusu olarak standart dışı bir ücret istemesi sonrasında transferden vazgeçti. Marquez'in transferinin zora düşmesi sonrasında yine Frank Rİjkaard'ın önerisi ile bonservisi Hamburg Kulübü'nde olan Hollandalı Joris Mathijsen'in transferi için grişimlerini hızlandırdı. Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan ve ilk onbirde sürekli oynayan Mathijsen'in, Galatasaray'a gelmek için hazır olduğu belirlendi. Holandalı yıldız ile yapılan transfer görüşmelerinde çok olumlu yol alan sarı kırmızılıların kulübü Hamburg ile de bonservis pazarlığını sürdürüyor.





Galatasaray Yönetimi, 30 yaşındaki Mathijsen için Alman Kulübü'ne 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirlendi. Hamburg ile 2012 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mathijsen için bonservis pazarlığının olumlu sonuçlanması bekleniyor ve Dünya Kupası sona ermeden bu oyuncunun transferinin gerçekleşme şansını yüksek olduğu belirtildi.