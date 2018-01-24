T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Sportif A.Ş.'de istifa

Serdar Güzelaydın istifa etti Mustafa Cengiz, "İstifa bekliyorum" demişti İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A

24 Ocak 2018 02:20

Serdar Güzelaydın istifa etti

Mustafa Cengiz, \"İstifa bekliyorum\" demişti

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.\'de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.
Bu açıklamanın ardından ilk istifa, Serdar Güzelaydın\'dan geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, \"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu\'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serdar GüzelaydınCengizDHA GalatasarayMustafa CengizSportifBuSarıkırmızılıKamuyu Aydınlatma Platformu KAPKuruluSn Serdar GüzelaydınYönetim KuruluYönetim KurulumuzTürk Ticaret KanunuKamuoyunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24