Galatasaray Spor Kulübü’nden Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’ne yanıt: Galatasaray Lisesi’ne dil uzatanların asıl amacı ortadadır

Galatasaray Spor Kulübü, "Galatasaray Lisesi, bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistemle kurulan okuldur", "İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni meğerse Galatasaray mezunları kurmuş" ifadelerini kullanan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'na yanıt verdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Lisesi’ne dil uzatanların asıl amacı ortadadır" denildi.

“Galatasaray Lisesi Gururumuzdur” başlıklı açıklama şöyle:

“Kulübümüzün kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen’in ‘Türk olmayan takımları yenmek’ hedefiyle, Türkiye’nin medar-ı iftiharı olan Galatasaray Spor Kulübü’nün temellerinin atıldığı Galatasaray Lisesi, 1481 yılına kadar uzanan kökleriyle Türk milletinin sahip olduğu en önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir.

Çanakkale’de, Trablusgarp’ta, Balkan Harbi’nde, Kafkas Cephesi’nde, Irak’ta, Gazze’de, Sina’da vatan uğruna şehitler veren Galatasaray Lisesi, istikbal ruhuyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz değerleriyle yoğrularak bugünlere gelmiştir.

Bu vatan için canını hiçe sayarak cephelere koşan, mezun vermeden şehitler veren Galatasaray Lisesi, ‘Fikri hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirerek, cumhuriyetimizin üzerine bina edildiği tüm değerleri benimseyen ve her zaman her yerde savunan bir kurum olmuştur.

Türkiye’de sayısız değerli insanı tedrisatından geçiren bir ilim irfan yuvası olan Galatasaray Lisesi’ne dil uzatanların asıl amaçları ortadadır. Bu cüreti gösterenler şunu bilmelidir ki; tüm kurumlarıyla tek vücut olan Galatasaray, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edeceğiz.”

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