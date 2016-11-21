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Spor

Galatasaray son 4 haftada sadece 3 puan aldı

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçla bu sezon ligdeki ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı

21 Kasım 2016 01:17

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, son haftalardaki düşüşünü devam ettirdi.

Ligin 8. haftasında evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 9. haftada Adanaspor'u rakip sahada 1-0 yenmesine karşın, son 2 maçında Medipol Başakşehir'e 2-1, Fenerbahçe'ye de 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 12 puan kaybetti.

Rakibine karşı 17 yıldır deplasmanda kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, bu kötüyü serinin de devam etmesini engelleyemedi.

 

Deplasmanda ilk kez yenildi

 

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçla bu sezon ligdeki ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı.

Dış saha maçlarında bu sezon Akhisar Belediyespor (3-1), Kayserispor (1-1), Beşiktaş (2-2), Gençlerbirliği (1-0) ve Adanaspor (1-0) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sadece Fenerbahçe deplasmanından puan çıkaramadı.

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GalatasarayFenerbahçeAkhisar Belediyespor

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