Galatasaray solda zorlanıyor

Hakan Ünsal ve Ergün Penbe\'den sonra sol kanat verimsiz

Galatasaray uçakları Asamoah\'ı mı getirecek!..

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY, Süper Lig\'de Aytemiz Alanyaspor\'u 2-0 mağlup etti ancak maça damga vuran olaylardan biri de Latovlevici\'nin ıslıklanması oldu.

Medipol Başakşehir karşısında alınan ağır mağlubiyet sonrası Aytemiz Alanyaspor\'u yenerek moral bulan lider Galatasaray\'da, Latovlevici sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edildi. Taraftarların tepkisi sonrası Hırvat teknik adam Tudor da tribünlere \'Ne yapıyorsunuz!\' der gibi harekette bulunurken, Rumen oyuncuyu 71\'inci dakikada kenara alarak Martin Linnes\'i oyuna dahil etti.

SORUN ESKİYE DAYANIYOR

Galatasaray, UEFA Kupası\'nı kazandığı 2000\'de, kadrosunda Hakan Ünsal ve Ergün Penbe gibi iki tane çok önemli sol bek oyuncusu bulunduruyordu. Uzun yıllar oynayan bu ikili sayesinde o bölgede problem yaşamayan sarı-kırmızılılar, daha sonra ise bir türlü taraftarların içine sinen sol bek bulmakta zorlandı. Hakan Ünsal ve Ergün Penbe\'nin Galatasaray kariyerinin sona ermesi sonrası bir süre Orhan Ak ile o mevkiyi dolduramaya çalışan sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun kötü performansı sonrası çareyi alt yapıda aradı. Galatasaray alt yapısından yetişen ve şu an halen Medipol Başakşehir forması giyen Ferhat Öztorun da Cim-Bom\'un sorununa çare olamadı.

STOPERDİ, SOL BEK OLDU!

Galatasaray\'da son yıllarda sol bek mevkisine damga vuran isimlerden biri de Hakan Balta oldu. Manisaspor\'dan stoper olarak transfer edilen tecrübeli oyuncu, uzun süre sol bek mevkisinde görev yaptı. Hakan Balta halen sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunuyor ancak bu sezon hiç 18 kişilik maç kadrosuna girmeyi başaramadı.

TERİM, RİERA\'YI YARATTI

Kabus gibi geçen 2010-2011 yılını 8\'inci tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda takımın başına Fatih Terim\'i getirdi ve yeniden yapılanmaya gitti. Sarı-kırmızılılar, o sezon Arda Turan\'ın Atletico Madrid\'e transfer olması sonrası, Olympiakos\'tan Albert Riera\'yı kadrosuna dahil etti. Fatih Terim, kariyeri boyunca sol açık olarak oynayan İspanyol oyuncuyu, sezonun ortalarına doğru sol bekte denedi ve gayet iyi verim almayı başardı.

TELLES İLE YATIRIM

Galatasaray, 2013-2014 sezonun devre arasında ise Brezilya\'da yılın takımına seçilen Alex Telles\'i yaklaşık 6 milyon karşılığında kadrosuna dahil etti. Brezilyalı oyuncu o sezon ilk 11\'e girmekte zorlansa da gelecek sezondan itibaren sol bek mevkiinin tek hakimi oldu. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi\'nde iyi maçlar çıkaran Telles, Galatasaray\'ın girdiği maddi kriz sonrası önce Inter\'e kiralandı daha sonra ise 6.5 milyon Euro karşılığında Porto\'ya satıldı.

Telles sonrasında ise Galatasaray\'ın sol beki Lionel Carole oldu. Fransa 2\'nci Ligi\'nde oynarken scout ekibinin önerisi sonrası transfer edilen Carole, bu sezonun başında gözden düştü ve Sevilla\'ya kiralandı.

Bu sezona asıl mevki sağ bek olan Martin Linnes\'i solda oynatarak başlayan Galatasaray, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını heyecanlandırdı. Norveçli oyuncu, transferin son gününde Karabükspor\'dan gelen Latovlevici ile rotasyona girerek oynamaya devam ediyor.

ASAMOAH YOLDA

Geçen yaz transfere adeta damga vuran Galatasaray\'ın adı, en çok Juventuslu Kwadwo Asamoah ile anılmıştı. Transferi bitirmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin oyuncuyu göndermek istememesi sonra başarılı olamamıştı. 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Başarılı oyuncunun gelecek sezon Galatasaray\'da forma giymesi büyük ihtimal gibi gözüküyor.

