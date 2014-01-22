Telles transferinde imzalar atıldı

Galatasaray, transferinde anlaştığı ve 4 gün önce İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex Telles ile sözleşme imzaladı.

Transfer hakkında konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan 4 gün önce İstanbul'a gelen Telles ile imzaları attıklarını ve Brezilyalı oyuncunun yarından itibaren çalışmalara başlayacağını söyledi.

Lütfi Arıboğan, 1-2 transfer daha yapabileceklerini belirterek, sezon çalışmaların Antalya'da sürdüğünü yarın da Elazığspor ile kupa maçına çıkacağını hatırlattı.

Bonservisi 6 milyon euro

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamaya göre, Telles ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takım, futbolcunun bonservis bedeli olarak Gremio Kulübü'ne 6 milyon 150 bin avro ödeyecek.

Galatasaray, Telles'e 4,5 sezon için toplam 7 milyon 500 bin avro garanti ücret verecek.

İmza parası olarak 650 bin avro alacak Brezilyalı futbolcu, 2013-2014 sezonun ikinci yarısı için de 650 bin avro kazanacak.

Telles, 2014-2015 sezonunda 1 milyon 400 bin, 2015-2016 sezonu için 1 milyon 500 bin, 2016-2017 sezonunda 1 milyon 600 bin ve 2017-2018 sezonu için ise 1 milyon 700 bin avro alacak.

Oynadığı maç başına 10 bin avro ücret kazanacak Telles'e, bu sezonun ikinci yarısında 15 maçta ilk 11'de sahaya çıkması durumunda 150 bin avro daha ücret verilecek. Brezilyalı futbolcu, gelecek sezondan itibaren her bir sezonda bütün resmi maçlarda ilk 11'de oynarsa 250 bin avro daha kazanacak.



