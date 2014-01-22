T24 LogoT24 Logo
Spor

Telles transferinde imzalar atıldı

Galatasaray Sportif A.Ş adına konuşan Arıboğan, Brezilyalı futbolcu ile anlaşma sağlandığını, Telles'in yarından itibaren çalışmalara başlayacağını belirtti

22 Ocak 2014 14:12

Galatasaray, transferinde anlaştığı ve 4 gün önce İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex Telles ile sözleşme imzaladı.

Transfer hakkında konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan 4 gün önce İstanbul'a gelen Telles ile imzaları attıklarını ve Brezilyalı oyuncunun yarından itibaren çalışmalara başlayacağını söyledi.

Lütfi Arıboğan, 1-2 transfer daha yapabileceklerini belirterek, sezon çalışmaların Antalya'da sürdüğünü yarın da Elazığspor ile kupa maçına çıkacağını hatırlattı.

 

Bonservisi 6 milyon euro

 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamaya göre, Telles ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı takım, futbolcunun bonservis bedeli olarak Gremio Kulübü'ne 6 milyon 150 bin avro ödeyecek.

Galatasaray, Telles'e 4,5 sezon için toplam 7 milyon 500 bin avro garanti ücret verecek.

İmza parası olarak 650 bin avro alacak Brezilyalı futbolcu, 2013-2014 sezonun ikinci yarısı için de 650 bin avro kazanacak.

Telles, 2014-2015 sezonunda 1 milyon 400 bin, 2015-2016 sezonu için 1 milyon 500 bin, 2016-2017 sezonunda 1 milyon 600 bin ve 2017-2018 sezonu için ise 1 milyon 700 bin avro alacak.

Oynadığı maç başına 10 bin avro ücret kazanacak Telles'e, bu sezonun ikinci yarısında 15 maçta ilk 11'de sahaya çıkması durumunda 150 bin avro daha ücret verilecek. Brezilyalı futbolcu, gelecek sezondan itibaren her bir sezonda bütün resmi maçlarda ilk 11'de oynarsa 250 bin avro daha kazanacak.

 


 

ETİKETLER

galatasaraysol bekalextelleskap

İlgili Haberler

Alex Telles'ten Galatasaray formalı fotoğraf!

Galatasaray'ın transfer için gün saydığı Gremio'lu oyuncu Alex Telles, Instagram'dan bir fotoğraf daha paylaştı

Galatasaray, Alex Telles transferindeki pürüzü aştı

Brezilyalı sol bek Alex Telles'in kulübü Gremio, banka teminatının ellerine geçtiğini açıkladı

Galatasaray, Alex Telles'e kavuştu

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Brezilyalı oyuncuyu Alex Telles'i, Atatürk Havalimanı'nda bir kulüp yetkilisinin yanı sıra çok sayıda taraftar karşıladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24