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Spor

Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

12 Ağustos 2020 19:11

Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

Galatasaray, , Emre Kılınç transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
 
Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
 
"Profesyonel futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:
 
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti
 
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
 
2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti
 
2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti."

 

 

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