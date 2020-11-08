Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, böylece ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkararak yükselişini sürdürürken, Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti ise üç maça çıktı.