Galatasaray Shaqiri'den vazgeçti...

T24 - Galatasaray Asbaşkanı Ali Dürüst, Shaqiri transferinde Basel ile anlaşma sağlanamadığını açıkladı.



Galatasaray, transfer görüşmelerine başladığını İMKB'ye bildirdiği, Arnavut oyuncu Xherdan Shaqiri'nin transferinden vazgeçti.



Kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst, bu transferden vazgeçtiklerini ifade ederek, ''Shaqiri'nin kulübü Basel, kabul edemeyeceğimiz bir bonservis ücreti talep edince bu transfer gündemimizden kalktı'' dedi.



Dürüst, öncelikle Basel ile anlaşmayı istedikleri için, oyuncuyla bir görüşme yapmadıklarını da kaydetti.



