Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'na Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok yardım edecek.

Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray, hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek hedefinde. Galatasaray son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadı. Sonrasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, ligde geçen hafta maç yapmadı. Lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.





SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Radamel Falcao ve Ryan Babel sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı antrenmanlarını sürdürüyor. Her iki futbolcu da yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik direktör Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı forma giyecek. Terim'in hücum hattını ise Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan dörtlüsünden kurması bekleniyor. Terim’in gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:



Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.

FALCAO'NUN GÖREV ALDIĞI VE KAÇIRDIĞI MAÇLAR EŞİTLENİYOR

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao ilginç bir istatistiğe imza atmak üzere. Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi. Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda. Falcao'nun Karagümrük mücadelesinde de kadroya girmesi beklenmiyor. Tecrübeli golcü, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmemesi halinde Galatasaray kariyerindeki 29'uncu maçını kaçırmış olacak. 34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları eşitlenmiş olacak.

Diğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama’nın yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.