Galatasaray seriyi bozmuyor

T24



Orduspor-Galatasaray maçından notlar



Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Orduspor, 25 yıl aradan sonra sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İki takım ligde en son Orduspor’un ligden düştüğü 1985-1986 sezonundaki resmi müsabakalarda karşılaşmıştı. Aradan geçen 25 yılın ardından evinde Galatasaray’ı ağırlayan mor-beyazlı ekibin taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Hafta başından itibaren 50 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan karşılaşmanın biletlerinin büyük bir çoğunluğu satılırken, sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Orduspor tarafından kadın ve çocuklar için ayrılan 500 biletin de tamamı tükenirken, bu taraftarlar da stattaki yerini aldı. Karşılaşma öncesi taraftarların tribünlerdeki renkli görüntüleri ilgiyle izlenirken, bazı taraftarlar da gece fenerleri yakarak gökyüzüne bıraktı. Orduspor’da 4 eski Galatasaraylı futbolcu da forma giydi. Kaleci Fevzi, Yalçın, Culio ve Stancu, Orduspor formasıyla eski takımlarına karşı oynadı. Galatasaray’da ise teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor maçındaki 11’i sahaya sürerek, geçen hafta kazanan kodroyu bozmadı.