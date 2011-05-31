-GALATASARAY SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray Cafe Crown, Banvit'i 73-61 yenerek seride 2-1 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Cafe Crown, maça iyi başladı. 5. dakikayı 13-9 önde geçen sarı-kırmızılılar, Jerry Johnson ile iyi hücumlar yaptı. Galatasaray Cafe Crown, son dakikasına 14 sayı (27-13) önde girdiği ilk periyodu 27-15 üstün geçti. İkinci periyotta farkı kapamak için büyük çaba sarf eden Banvit, Davis ve Galubovic ile basketler bulurken, pota altından Andric ile sayı üreten Galatasaray Cafe Crown, farkın kapanmasına izin vermedi. İlk yarının son dakikasında Banvit, Galubovic'in basketiyle farkı 6 sayıya (39-33) kadar düşürmeyi başarırken, sarı-kırmızılılar Caner'in 3 sayılık atışıyla devreyi 42-33 önde kapadı. Üçüncü periyotta Banvit, Simmons, Davis ve Barış ile sayı üretirken, sarı-kırmızılılar Shumpert ile bulduğu sayılarla rakibinin 4 sayıdan fazla yaklaşmasına izin vermedi. 24. dakikayı 46-42, 28. dakikayı 50-45 önde geçen ev sahibi ekip, son periyoda 53-47 önde girdi. Son çeyreğe Tutku'nun 3 sayılık atışıyla başlayan Galatasaray Cafe Crown, iyi savunma yapıp, Shumpert, Andric ve Johnson ile bulduğu sayılarla 38. dakikada farkı 11 sayıya kadar (70-59) çıkardı. Son dakikaya 71-61 öne giren Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmayı 73-61 kazandı. İki takım arasında 0-0 beraberlikle başlayan serinin ilk iki maçı Banvit'in ev sahipliğinde yapılmıştı. Galatasaray Cafe Crown ilk maçı 79-57 kazanırken, Banvit ikinci maçtan 85-74 galip ayrılmayı başarmıştı. Galatasaray Cafe Crown bugün aldığı galibiyetle seride 2-1 öne geçerek, önemli bir avantaj elde etti. Serinin dördüncü maçı 1 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de yine Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak. Galatasaray Cafe Crown bu karşılaşmayı kazanırsa, finalde Fenerbahçe Ülker'in rakibi olacak. Banvit'in kazanması durumunda ise iki takım, serinin beşinci ve son maçı için 4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Bandırma Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown'ın 36 ribaunduna konuk ekip 28 ribaundla karşılık verdi. En çok ribaund alan oyuncular 8'er ribaundla Galatasaray Cafe Crown'dan Shumpert ile konuk ekipten Davis oldu. Öte yandan, maçın ikinci periyodunda sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu bölümde gerginlik yaşanırken, olaya müdahale eden güvenlik görevlileri 4 kişiyi gözaltına aldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xx Galatasaray Cafe Crown: Shipp xxx 4, Jerry Johnson xxx 16, Göksenin xx 2, Shumpert xxxx 22, Ermal xxx 2, Caner xxx 7, Tutku xx 8, Andric xxx 7, Rancik xx, Haluk xx, Evren xx 2, Sertaç xx 3 Banvit: Yiğitcan x, Barış Ermiş xx 7, Simmons xx 16, Golubovic xx 6, Davis xxx 13, Mutlu xx 11, Dixon x, Erol Can x, Bora Hun x 2, Williams xx 6 1. Periyot: 27-15 Devre: 42-33 3. Periyot: 53-47