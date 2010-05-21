Galatasaray satıldı!

T24- Sarı-kırmızılıların profesyonel takımı ve Futbol Akademisi, 14 Mayıs’ta yapılan sözleşmeyle 245 milyon 200 bin TL karşılığında Sportif A.Ş.’ye satıldı. Birleşme formülüyle Futbol A.Ş.’nin borcu da ortadan kaldırıldı.



Galatasaray’ın profesyonel takımı ve Futbol Akademisi yapılan özel sözleşmeyle satıldı!



Habertür^'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulübün uzun süredir gündeminde olan Sportif A.Ş. ile Futbol A.Ş.’nin birleştirilmesi sürecinde mutlu sona çok yaklaşılırken, 14 Mayıs tarihinde yapılan protokolle profesyonel takım ve Futbol Akademisi çatısı altında bulunan alt yapının devir işlemi gerçekleştirildi.

Buna göre Galatasaray Sportif A.Ş.; Galaxy Management, ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile Galatasaray Futbol A.Ş. arasında 14 Mayıs’ta imzalanan devir protokolüyle 17 Mayıs’dan itibaren geçerli olmak üzere profesyonel takım ve Futbol Akademisi’ni, 245 milyon 200 bin TL bedelle satın aldı.



Böylece Futbol A.Ş.’nin tüm hak ve borçları da Sportif A.Ş.’ye geçti. Birleşme formülüyle Galatasaray’ın uzun zamandır en büyük sorunlarından olan Futbol A.Ş.’nin borcu da ortadan kaldırıldı.



Yapılan bu operasyon 8 Haziran’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısıyla karara bağlanacak.





Galatasaray birleşme nedeniyle bundan sonra Sermaye Piyasası Kurulu kurallarına göre transfer başta olmak üzere bütün faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacak. Sarı-kırmızılılar bu zorunluluk nedeniyle Serdar Özkan ve Mehmet Batdal transferleri hakkında detaylı açıklama yaptı.

Buna göre Serdar’a ilk yıl 950 bin TL garanti para ve maç başına 12 bin TL ödenecek. Mehmet’e ise 750 bin TL garanti para, maç başına da 8 bin TL verilecek.