Galatasaray şanssızlığını yendi!

T24

MANİSASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR



Havaalanında sıcak karşılama



Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, üst üste bulduğu ataklarla Manisaspor kalesinde etkili oldu. Kurduğu baskının ardından kaptan Arda ile goller bulan sarı kırmızılı ekip, 2-0 öne geçtikten sonra her iki ekip de etkili pozisyon bulamayınca, maçın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.4. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın gönderdiği ortada, ceza alanı dışından Culio’nun sert şutunda top, yandan auta gitti.6. dakikada Galatasaray, çok önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Arda’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, kafayla topu arka direğe aktardı. Burada müsait durumdaki Mustafa topa istediği gibi dokunamayınca, meşin yuvarlak dışarı çıktı.13. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Aydın’ın ceza alanı içinde gönderdiği ortada, Culio’nun vuruşu üstten auta gitti.14. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sağ kanattan Culio’nun kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Arda’nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.17. dakikada Galatasaray, farkı 2’ye çıkardı. Galatasaray adına kazanılan serbest atışı kullanan Sabri, direkt kaleye göndermek istediği ama barajdan dönerek önüne düşen topu, bu sefer ceza sahası içine ortaladı. Bomboş pozisyonda kontrol ettiği topu kaleci İlker’in üzerinden aşıran Arda, kafasıyla golü attı.42. dakikada Stancu’nun attığı sert şutta top, kaleci İlker’den döndü, Arda’nın kalecinin üzerinden göndermek istediği meşin yuvarlak, İlker’de kaldı.İlk yarı, Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Simpson’un ortasında ceza alanı içinde Mehmet Güven topu İsaac’a indirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp yandan auta gitti.59. dakikada Manisaspor, skoru 2-1 yaptı. Yiğit Gökoğlan’ın sol kanattan ceza alanı ortasında arka direkte topa iyi yükselen Dixon, kafayla takımının ilk golünü kaydetti.60. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2’ye çıkardı. Culio’nun ceza sahası dışında attığı sert şutta top, Kalabane’nin de kafasına çarpıp 3. kez Manisaspor ağlarıyla buluştu: 3-166. dakikada Manisaspor, oyuna bir dakika önce giren Kahe ile 2. golünü buldu. Yiğit Gökoğlan’ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ön direkte topla buluşan Kahe, kafa vuruşuyla skoru 3-2’ye getirdi.78. dakikada sağ kanattan Mustafa’nın ortasında ceza alanı içinde Arda’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.82. dakikada İsaac’in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Güven’in sert şutunu kaleci Zapata kontrol etmeyi başardı. Aynı dakika içinde gelişen Galatasaray atağında Stancu’nun kaleye göndermek istediği top, kaleci İlker’i de geçmesine rağmen Dixon meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.87. dakikada Culio’nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top üstten auta gitti.Stat: 19 MayısHakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Bahtiyar Birinci xxManisaspor: İlker xx, Ferhat xx, Kalabane xx (Dk. 65 Kahe xxx), Dixon xx, Eren x (Dk. 25 Yiğit Gökoğlan xxx), Isaac x, Yiğit İncedemir xx, Mehmet Güven xx, Iwanski x (Dk. 34 Bekir xx), Simpson xx, Makukula xGalatasaray: Zapata xx, Sabri xx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Insua xx, Aydın xxx (Dk. 75 Cana x), Ayhan xx, Mustafa xx, Culio xx, Arda xxx (Dk. 90 2 Barış x), Stancu xxGoller: Dk. 59 Dixon, Dk. 66 Kahe (Manisaspor) Dk. 14 ve 17 Arda, Dk. 60 Culio (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 16 Kalabane, Dk. 89 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 71 Culio (Galatasaray)Spor Toto Süper Lig’de oynanan Manisaspor-Galatasaray maçında sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarına desteklerini esirgemezken, müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da takip etti.Manisa’daki karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak, takımlarını tezahüratlarıyla desteklediler. Manisasporlu seyirciler de tribünlerdeki yerlerini aldılar.Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı da takip etti. Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, geçen haftaki Trabzonspor maçından farklı olarak sakatlıkları bulunan Neill ve Yekta’nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kazım Kazım’ın yerine Aydın, Mustafa ve Stancu’ya şans verdi. Sarı kırmızılı ekipte kaleci Aykut’un yanı sıra Çağlar, Barış, Cana, Serkan, Emre ve Anıl, yedek kulübesinde yer aldı. Manisaspor Teknik Direktör Hikmet Karaman ise geçen haftaki Konyaspor maçından farklı olarak, Kahe’nin yerine Makukula’ya ilk 11’de şans verdi.Kaptan Arda Turan’ın sezon başında Almanya kampında pembe formaların tanıtımı öncesi sarfettiği küfürlü sözlerin dün gece ekranlara yansımasının ardından, Galatasaray Manisaspor maçına sarı-kırmızı renkli parçalı formalarla çıktı. Görüntülerin yayınlandığı programa bağlanıp, "Galatasaray formasının sarı-kırmızı olmasından yanayım. Herkes parçalı formaları ister" diyen Arda’nın bu sözlerinin ardından Cimbom’un klasik formalarla sahaya çıkması, "Mesaj alındı" yorumlarına yol açtı.Son dönemlerde gittiği hemen her deplasmanda tepki gören Galatasaray, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’ndaki sıcak karşılamanın ardından, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda da taraftarlarının ilgisiyle moral buldu. Gediz yönündeki kale arkası tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına güç verdiler. Müsabaka öncesi yağan yağmura rağmen 19 Mayıs Stadı büyük ölçüde doldu. Müsabakayı yaklaşık 15 bin futbolsever izledi. Bu arada Manisasporlu taraftarların, "Cimbom kümeye" tezahüratı statta kısa süren gerginliğe yol açtı.Galatasaray Başkanı Adnan Polat, stada yönetici Murat Yalçındağ’la birlikte geldi. Polat karşılaşma öncesi Manisaspor Başkanı Kenan Yaralı ile yaklaşık 15 dakika sohbet etti.Galatasaray, Manisaspor randevusuna önemli eksiklerle çıktı. Cezalı olan Baros ve Kazım’ın yanı sıra sakatlıkları süren Neill, Yekta, Hakan Balta ve Kewell ile kadro dışı bırakılan Pino kadroda yer almadı. Manisaspor’da ise sakat olan Ömer Aysan ile cezalı Murat Erdoğan forma giymedi. Karşılaşma öncesi 19 Mayıs Stadı’nda Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda birinci olan Turgutlu Atatürk İlköğretim Okulu için ödül töreni düzenlendi. Manisa Valisi Celalettin Güvenç futbolcuları tek tek kutlayıp özel olarak hazırlanan armağan paketlarını verdi.