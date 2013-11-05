Galatasaray Kopenhag'dan puansız döndü: Kopenhag 1 - GS 0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın henüz 6. dakikasında bulduğu hızlı hücumda Braaten'in ayağından gelen golle geriye düşen sarı kırmızılılar, 90 dakika boyunca rakip kaleyi çok zorlayamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

İstanbul'daki ilk maçta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, maçta umduğunu bulamadı.

4 puanda kalan Galatasaray, gruptaki ikinciliğini korumasına rağmen Kopenhag ile puanının eşitlenmesine engel olamadı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Juventus puanını 3'e yükseltti.

Takımların kadroları

Galatasaray sahaya, Eray, Eboue, Semih, Chedjou, Riera, Melo, Selçuk, Aydın, Bruma, Burak ve Drogba ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin ilk 11'i ise şöyle: Wiland, Jacobsen, Bengtsson, Mellberg, Sigurdsson, Claudemir, Delaney, Gislason, Jorgensen, Braaten, Toutouh.

Maçtan dakikalar

84' Galatasaray'da Riera rakibine yaptığı müdahele sonucunda Sarı Kart gördü.

73' Galatasaray yine Drogba ile geldi. Ceza sahası dışından kaleyi deneyen Drogba'nın şutu kaleci Wiland'da kaldı.

68' Drogba ceza sahası önünden kaleye sert vurdu ancak kaleci Wiland topu kornere çeldi.

59' Galatasaray yine sol kanattan geliyor. Bruma'nın ortasında savunmaya takılan top kornere çıkıyor.

54' Drogba, rakibinden kurtardığı topu sol kanattan içeri çeviriyor ancak ceza sahasında kimse dokunamayınca top taca çıkıyor.

46' Hakemin düdüğüyle ikinci yarıya Galatasaray başlıyor.

42' Sol kanattan gelişen Kopenhag atağında Braaten, Eray'la karşı karşıya kalıyor. Ancak Eray yerinde bir müdahale ile golü engelliyor.

35' Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Melo, kafayı vurdu ama top direkten geri döndü.

26' Selçuk sol kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içine yapılan ortada savunma topu uzaklaştırdı.

21' Drogba sol kanattan ceza sahası içine dolduruyor, Burak Yılmaz'ın kafasında kaleciden dönen topu Bruma ağlara gönderiyor. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmıyor.

12' Kopenhag ataağında Gislason ceza sahası dışından kaleyi deniyor. Ancak top savunmadan sekerek uzaklaşıyor.

6' Ev sahibi ekip, Daniel Braaten'in attığı gol ile 1-0 öne geçti.

3' Drogba'nın ceza sahası içine yolladığı ara pasta savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

1' Hakemin düdüğüyle maça Kopenhag başlıyor.