Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını iptal etti!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Hatay'daki saldırı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.

Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu olan ultrAslan, Hatay’da meydana gelen patlamalar sonucunda ölenlerin anısına kutlama organizasyonlarını iptal etti.

Taraftar grubunun bu kararı resmi siteleri aracılığıyla duyuruldu.

İşte sarı-kırmızılı taraftar temsilcilerinin yaptığı o açıklama metni:

“Reyhanlı/Hatay’da meydana gelen patlama sonucunda ülke olarak yasta olduğumuz bu günde organizasyonlarımızı İPTAL etme kararı aldık.

Bugün, gün içerisinde duyurusunu yaptığımız takım uğurlama organizasyonumuz, Yurtiçi ve Yurtdışında temsilciliklerimizin günler öncesinden hazırladığı şampiyonluk organizasyonlarımız İPTAL edilmiştir.

Fenerbahçe maçı seremonisinde ise futbolcularımız ellerini Hatay’da ki şehitler ve tüm şehitlerimiz için ellerini kalbine koyacak…

Bu vesile ile tekrardan, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Ulusumuza ve kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz… Yaralanan vatandaşlarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyoruz…”