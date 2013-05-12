T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını iptal etti!

ultrAslan: Reyhanlı/Hatay’da meydana gelen patlama sonucunda ülke olarak yasta olduğumuz bu günde organizasyonlarımızı İPTAL etme kararı aldık

12 Mayıs 2013 15:02

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Hatay'daki saldırı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.

Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu olan ultrAslan, Hatay’da meydana gelen patlamalar sonucunda ölenlerin anısına kutlama organizasyonlarını iptal etti.

Taraftar grubunun bu kararı resmi siteleri aracılığıyla duyuruldu.

İşte sarı-kırmızılı taraftar temsilcilerinin yaptığı o açıklama metni:

“Reyhanlı/Hatay’da meydana gelen patlama sonucunda ülke olarak yasta olduğumuz bu günde organizasyonlarımızı İPTAL etme kararı aldık.

Bugün, gün içerisinde duyurusunu yaptığımız takım uğurlama organizasyonumuz, Yurtiçi ve Yurtdışında temsilciliklerimizin günler öncesinden hazırladığı şampiyonluk organizasyonlarımız İPTAL edilmiştir.

Fenerbahçe maçı seremonisinde ise futbolcularımız ellerini Hatay’da ki şehitler ve tüm şehitlerimiz için ellerini kalbine koyacak…

Bu vesile ile tekrardan, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Ulusumuza ve kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz… Yaralanan vatandaşlarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyoruz…”

ETİKETLER

galatasarayşampiyonlukkutlamafenerbahçemaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24