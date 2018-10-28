Galatasaray sakata geldi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Fatih Terim, Schalke 04 maçının kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Schalke maçında sakatlık geçiren Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Brezilyalı stoper Maicon Roque ise yedeğe çekildi. Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Mariano Filho ve Selçuk İnan forma giydi.

Erol Bulut ise son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Aleksic'in yerine Boutaib'e, sarı kart cezalısı Mina'nın yerine Murat Akça'ya, yedeğe çektiği Rahman Buğra Çağıran'ın yerine ise Erkan Kaş'a maçta şans verdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip henüz 5. dakikada Khalid Boutaib'le gol fırsatından yararlanamadı. Galatasaray'da son haftaların kabusu olan sakatlıklar bu maçta da devam etti. 30. dakikada Belhanda'nın sakatlanmasıyla yerine Ahmet Çalık dahil oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor 35. dakikada Metchell Donald'ın golüyle 1-0 öne geçti. Khalid Boutaib'in tek pasına iyi hareketlenen Donald tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Evkur Yeni Malatyaspor 2. gole yaklaştı. Köşe vuruşunda Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda Fernando Muslera güçlükle topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın Adem Büyük'ü ceza sahasında düşümesi sonucu hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük topu ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

Galatasaray 73. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Sinan Gümüş müsait pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topa Ndiaye kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 15'e yükseltirken, Galatasaray 19 puanda kaldı.