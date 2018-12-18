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Spor

Galatasaray, RB Leipzig ile özel maç oynayacak

İSTANBUL / DHA Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak

18 Aralık 2018 20:17

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena\'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00\'de başlayacak.
Öte yandan Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul\'da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya\'ya geçecek olan Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya\'ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig\'de yapacak.

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