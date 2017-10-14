"Galatasaray puan kaybetmezse Beşiktaş'ın lig yarışına ortak olması zor"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisi ve Trabzonspor beraberliğinin ardından Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Kenan Başaran, Galatasaray'ın puan kaybetmemesi halinde Beşiktaş'ın lig yarışına ortak olmasının zor olacağını söyledi.

Siyah-beyazlıların Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikadaki sorununun oyuncu tercihleriyle değil, 'ruhla' ilgili olduğunu vurgulayan Başaran, 'şampiyon olan kadronun kimyasının bozulduğu' tespitinde bulundu.

Kenan Başaran'ın 14 Ekim 2017'de Hürriyet'te "Beşiktaş bu maçı dün kaybetmedi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Mustafa Denizli bir takımda eşdeğer oyuncuların fazla olmasının iyi olmadığını söyler. “Oğuzhan yoksa Tolgay, Quaresma yoksa Lens, Cenk yoksa Negredo, Atiba yoksa Medel var” dedik hep. Oysa farklı olmak daha yararlıymış.

Misal Aboubakar’ın eşdeğeri yoktu. O, stiliyle çok farklıydı. Doğaçlama yaparak oyuna kendi biçimini verebiliyordu.

İdeal 11’inde muhafazakâr olduğunu söylediğimiz Güneş, mecbur kaldığı Trabzonspor maçından sonra dün de rotasyon yaptı. Trabzon maçında tek tek alternatifleri olan Oğuzhan, Atiba ve Quaresma’nın bir üçlü olarak toplamlarının pek alternatifi olmadığı görüldü. Tolgay-Medel-Lens aynı etkiyi yaratmamıştı. Dün Negredo-Cenk denemesini destekledim ancak Quaresma ve Babel’in birlikte yedek kalmasını yadırgadım. Fakat ilk 45 dakikadaki Beşiktaş’ın sorunu şahıslar değil, ruhlardı! Liderin 5 puan gerisinde olduğunu unutmuş ruhsuz bir takım vardı.

Güneş, Lens-Negredo yerine Quaresma-Babel’i alıp ikinci 45’e fabrika ayarlarına dönerek başladı. Ama sezonun en iyisi Babel, ayağının ayarını bozunca ruh eksikliği yaşayan Beşiktaş 48’de sayısal olarak da eksildi.

Kimya bozulmuş

Sonrası bir yalan rüzgârı. Gol arar gibi yapan bir takım. Bu takım geçmişte kaybettiğinde bile güzel kaybediyordu. Dün ise çirkin kaybetti. Sahada tek, tek oyuncular vardı, ama bir takım değildiler. 11’e 11 oynansaydı da sonuç değişmezdi ki 10 kişi daha iyiydiler.

Gençler, Beşiktaş 10 kişi kalsa da aldanmadı. Kapanmaya çalıştı ve nihayet bulduğu ilk fırsatta da ikinci

golü buldu.

Beşiktaş’taki sorun dünün sorunu değil. Ta Şenol Güneş’in KAP’a bildirilen sözleşmesine kadar gidiyor. Yönetimden takıma kadar şampiyon takımın kimyasında bozulma var.

Galatasaray puan kaybetmezse dünkü görüntüsüyle Beşiktaş’ın lig yarışına ortak olması zor görünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak bence ligin önüne geçmiştir.

Maçın Adamı: Vedat Muriqi

Takımını öne geçirdikten sonra bir çok pozisyonda da karşımıza bir stoper gibi çıktı. Beşiktaş hücumlarında savunmanın göbeğindeydi. Kazandığı hava topları savunma ağırlıklıydı.